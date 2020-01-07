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  • 07.01.2020 10:37
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 10:37

? PA 2019 1. ve 2. dönem açıklandı mı?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları geçtiğimiz gün açıklanmış hak kazanan adaylar belirlenmişti. Kimi aday sevinç yaşarken, başarılı olamayan adaylar ise gelecek dönem başvurularını beklemeye başladılar. Öte yendan yedek adaylar sonuçları bekliyor. Peki, ? PA 2019 1. ve 2. dönem açıklandı mı?

Bekçilik yedek adaylar ne olacak?

Bekçilik yedek adaylar ne olacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2019 1. dönem ve 2. dönem kapsamında gerçekleştirilen sözlü mülakatların sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Son aşamanın tamamlanmasının ardından yedek adayların akıbeti merak edilmeye başlandı. Peki, bekçilik yedek adaylar ne olacak? PA 2019 1. ve 2. dönem bekçilik yedek aday sonuçları açıklandı mı? İşte cevaplar...

BEKÇİLİK YEDEK ADAYLAR NE OLACAK?

Yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin sonuçlar Polis Akademisi'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak, yedek olarak belirlenen adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

Yedek olarak belirlenen adaylar planlama yapılması halinde planlandığı ildeki Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından sırası ile çağrılacak.

Bekçilik yedek aday sonuçları henüz açıklanmadı.

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