Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan personel alım ilanları on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte hayalindeki mesleği icra etmek isteyenler MSB personel alımı ilanlarını bekliyor. Bu kapsamda özellikle şu günlerde 2020 yılı uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı merakla sorgulatılıyor. Peki, MSB uzman onbaşı ve uzman çavuş genel başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

UZMAN ÇAVUŞ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından uzman erbaş alımı tarihleri hakkında henüz bir bilgilendirme yapılmadı. Bakanlık tarafından personel alımlarına dair detaylar paylaşılınca haberimizin içerisinde yer alacak.