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  • 07.01.2020 16:07
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 16:20

2020 yılı MSB alımı ne zaman yapılacak? İşte uzman onbaşı ve çavuş genel başvuru şartları

2020 yılı alımı ne zaman yapılacak? Hayalindeki mesleği icra etmek isteyenler yeni yılın gelmesiyle birlikte uzman erbaş alımı ilanını beklemeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı üzerinden duyurulan ilanlarla her yıl belirli dönemlerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde personel istihdam ediliyor. İşte MSB uzman onbaşı ve çavuş genel başvuru şartları...

2020 yılı uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan personel alım ilanları on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte hayalindeki mesleği icra etmek isteyenler MSB personel alımı ilanlarını bekliyor. Bu kapsamda özellikle şu günlerde 2020 yılı uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı merakla sorgulatılıyor. Peki, MSB uzman onbaşı ve uzman çavuş genel başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

UZMAN ÇAVUŞ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından uzman erbaş alımı tarihleri hakkında henüz bir bilgilendirme yapılmadı. Bakanlık tarafından personel alımlarına dair detaylar paylaşılınca haberimizin içerisinde yer alacak.

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