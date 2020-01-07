KPSS şartlı ve KPSS şartsız alımlar oldukça merak ediliyor. 2020 Ocak ayı memur ve personel alım ilanları! İşte 2020 Ocak için güncel memur personel ve işçi alım listesi. Aralık ayının bitmesi ile birlikte kamu personeli alımları ve memur alımları 2020 yılının ilk haftasında canlılık göstererek kamuya alımlar için binlerce kişilik ilan yayımlandı. Ocak ayında memur personel alımı yapacak kamu kurumları hakkında bilgileri aktaracağız. Bu haberimizde alım yapılacak kadrolar, Alım yapacak kurumlar Başvuru şartları ve başvuru bilgileri hakkında detaylar takvim.com.tr'de

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