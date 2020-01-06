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  • 06.01.2020 15:18
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 15:24

2020 yılı yeni temizlik görevlisi ilanları ve kadrolar

2020 yılı güncel temizlik görevlisi ilanları ve kadrolar vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Binlerce vatandaş için iş imkanı sağlayan İŞKUR devamlı olarak personel ilanları yayınlamaya devam ediyor. İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan Toplum Yararına Programlar alanında işçi alımı ilanları yayımlanmaya başladı. Personel alımları çeşitli illerde gerçekleştirilecek olup, başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olma şartı aranmaktadır. Temizlik Personeli istihdamı için başvuru yapan adaylar İŞKUR şubelerinden ya da online olarak müracaat edebileceklerdir.

2020 İŞKUR yılı yeni temizlik görevlisi ilanları ve kadrolar

İŞKUR tarafından işsiz vatandaşlar için hayata geçirilen TYP programı kapsamında vatandaşlar asgari ücret ve SGK güvencesi altında iş sahibi olmaktadırlar. İŞKUR TYP nedir? TYP kapsamında kimler katılımcı olabilir, kimler olamaz ve ücret bilgileri gibi merak edilen konuları haberimizde. Adayların ilanlar sona ermeden başvuru yapmaları gerekmekte olup işe başlama tarihi 6 Eylül 2019 olarak belirtilmiştir. Çevre temizliği görevinde istihdam edilecek olan adayların ilgili ilana başvurmak için İŞKUR üzerinden kaydolarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Detaylar takvim.com.tr'de

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