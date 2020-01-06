İŞKUR tarafından işsiz vatandaşlar için hayata geçirilen TYP programı kapsamında vatandaşlar asgari ücret ve SGK güvencesi altında iş sahibi olmaktadırlar. İŞKUR TYP nedir? TYP kapsamında kimler katılımcı olabilir, kimler olamaz ve ücret bilgileri gibi merak edilen konuları haberimizde. Adayların ilanlar sona ermeden başvuru yapmaları gerekmekte olup işe başlama tarihi 6 Eylül 2019 olarak belirtilmiştir. Çevre temizliği görevinde istihdam edilecek olan adayların ilgili ilana başvurmak için İŞKUR üzerinden kaydolarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Detaylar takvim.com.tr'de

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