MSÜ başvuru nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 2020 yılı oturumu için geri sayım başladı. Sınav için hazırlıklarını sürdüren adaylar, başvurulara dair detayları araştırmaya başladı. Peki, MSÜ başvuru nasıl yapılır? 2020 MSÜ başvuru ücreti ne kadar? Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2020-MSÜ başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Sınava dair detaylı bilgileri gösterecek olan kılavuzun bugün içerisinde yayımlanması bekleniyor.

MSÜ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek. Askeri öğrenci adayları T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra başvurularını gerçekleştirecek.