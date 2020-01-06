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  • 06.01.2020 15:00
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 15:00

yayınlandı! MSÜ başvuru ücreti ve şartlar nedir? ?

MSÜ 2020 başvuru işlemleri 7 Ocak'ta başlıyor. Başvuru öncesi adayların heycanla beklediği kılavuz erişime açıldı. Buna göre, başvuru işlemleri, başvuru şartları, sınav ücreti, 1. ve 2. seçim aşamalarına dair tüm detaylar belli oldu. Peki, ve şartlar nedir? ? İşte ...

Heyecanla bekleniyordu! İşte şartlar...

MSÜ başvuru kılavuzu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için geri sayım başlarken, sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar 7 Ocak Salı günü itibarıyla başvurularını yapabilecekler. Başvuru öncesi adayların merak ettiği sorular yanıt buldu. Peki, 2020 MSÜ başvuru ücreti ve şartlar nedir? MSÜ başvuru nasıl yapılır? İşte 2020 MSÜ başvuru kılavuzu...

MSÜ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

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MSÜ 2020 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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