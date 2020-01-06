MSÜ başvuru kılavuzu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için geri sayım başlarken, sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar 7 Ocak Salı günü itibarıyla başvurularını yapabilecekler. Başvuru öncesi adayların merak ettiği sorular yanıt buldu. Peki, 2020 MSÜ başvuru ücreti ve şartlar nedir? MSÜ başvuru nasıl yapılır? İşte 2020 MSÜ başvuru kılavuzu...

MSÜ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

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