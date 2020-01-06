Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı hakkındaki detaylar on binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamanın ardından adaylar MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, MSÜ 2020 sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen bilgiler...

MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Mart 2020'de yapılacak Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na başvurular 7 Ocak Salı günü başlayacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 Şubat'a kadar yapabilecek.