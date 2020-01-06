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  • 06.01.2020 16:22
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 16:30

Kılavuz yayımlandı! MSÜ 2020 sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ları ne zaman başlayacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2020 yılı başvuru işlemleri, başvuru yapmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Adaylar tarafından büyük bir heyecanla beklenen MSÜ kılavuzu erişime açıldı. Kılavuzla birlikte başvuru işlemleri, başvuru şartları, sınav ücreti, 1. ve 2. seçim aşamalarına dair tüm detaylar netleşti. Adaylar bu kapsamda şimdilerde MSÜ 2020 sınavı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, ları ne zaman başlayacak? İşte cevabı...

MSÜ 2020 sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı hakkındaki detaylar on binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamanın ardından adaylar MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, MSÜ 2020 sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen bilgiler...

MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Mart 2020'de yapılacak Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na başvurular 7 Ocak Salı günü başlayacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 Şubat'a kadar yapabilecek.

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