Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 06.01.2020 09:33
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 09:34

ilkatama.meb.gov.tr: ? 2020

Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MEB'e bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen ataması için başvurular bugün itibarıyla alınacak. 2020 Ocak sözleşmeli öğretmenlik alımı için başvuya dair tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, ? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları neler? İşte ilkatama.meb.gov.tr ...

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 2020 Ocak döneminde sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvuru işlemleri bugün başlıyor. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar belirlenen tarihler aralığında başvurularını yapabilecekler. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvuru nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları neler? İşte ilkatama.meb.gov.tr sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranı...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik için başvurular https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI

Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin "Elektronik Başvuru Formunun" çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri kişiler vasıtasıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.

DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar Haberleriilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvuru nasıl yapılır? 2020 Sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranı
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri