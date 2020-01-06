Sözleşmeli öğretmenlik başvuru nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 2020 Ocak döneminde sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvuru işlemleri bugün başlıyor. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar belirlenen tarihler aralığında başvurularını yapabilecekler. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvuru nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları neler? İşte ilkatama.meb.gov.tr sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranı...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik için başvurular https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI

Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin "Elektronik Başvuru Formunun" çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri kişiler vasıtasıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.

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