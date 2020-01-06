Son yılların önemli yatırımlarından olan şehir hastaneleri personel alımlarına devam ediyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden 9 şehir hastanesi 10 farklı kadrodan personel alımı yapacak. Şehir hastanelerinde görev yapmak isteyenler için personel alım ilanları yayınlandı. Bursa ve Tekirdağ şehir hastanelerinde görev yapacak personeller için yayınlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı. Şehir hastanesi personel alım ilanları detayları haberimizin devamında yer alıyor!

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