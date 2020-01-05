On binlerce adayın merakla beklediği 2020 yılı PTT KPSS şartsız personel alım kadrolar bölümler açıklandı! Bu anlamda adaylar haberimizin içinden alım yapılacak olan kadroları görebilirler. Yapılacak olan personel alımlarında personellerin başvurularda belirlenen genel şartları karşılıyor olması gerektiği bildirildi. Belirtilen şartları karşılayamayan adayların başvurularının geçersiz sayılacağı açıklandı. Farklı pozisyonlar için yapılacak olan personel alımında adayların başvuru şartlarını çok iyi okumaları gerektiği bildirildi. takvim.com.tr olarak PTT personel alım ilanlarını yakından takip ediyoruz. PTT sözleşmeli personel alımına ilişkin henüz tarih belli olmadı.

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