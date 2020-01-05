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  • 06.01.2020 09:03
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 09:03

personel alımı yaş ve mezuniyet şartı nedir? 2020 yılı PTT şartsız personel alım kadrolar bölümler açıklandı!

2020 yılına girdiğimiz şu günlerde personel alımları arasında en fazla merak edilen oluyor. Vatandaşlar PTT personel alım ilanlarına bir hayli ilgi gösteriyor. Bu bağlamda şartsız ve bölümleri açıkladı. PTT bünyesine tam zamanlı yeni personellerin alınacağı açıklandı. Yapılacak personel alımı ile ilgili detaylar haberimizin devamında sizlerle... PTT personel alımı 2020 başvuruları başladı mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. 2020 PTT personel alımı son dakika duyurusu bekleniyor. Türkiye'nin köklü kurumları arasında yer alan PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. İşte PTT personel alım süreci ve tüm gelişmeler takvim.com.tr adresindedir.

PTT personel alımı yaş ve mezuniyet şartı değişti! PTT KPSS şartsız...

On binlerce adayın merakla beklediği 2020 yılı PTT KPSS şartsız personel alım kadrolar bölümler açıklandı! Bu anlamda adaylar haberimizin içinden alım yapılacak olan kadroları görebilirler. Yapılacak olan personel alımlarında personellerin başvurularda belirlenen genel şartları karşılıyor olması gerektiği bildirildi. Belirtilen şartları karşılayamayan adayların başvurularının geçersiz sayılacağı açıklandı. Farklı pozisyonlar için yapılacak olan personel alımında adayların başvuru şartlarını çok iyi okumaları gerektiği bildirildi. takvim.com.tr olarak PTT personel alım ilanlarını yakından takip ediyoruz. PTT sözleşmeli personel alımına ilişkin henüz tarih belli olmadı.

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