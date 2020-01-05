2020 Yılı PTT personel alımları ne zaman başlayacak sorusu oldukça merak edilen konular arasında! Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT, ihtiyaç oldukça personel alımı yapıyor. PTT tarafından yapılan son açıklamaya göre eski yıldan boş kalan kadroların 2020 alımlarıyla doldurulacağı açıklanmıştı. PTT alımlarında aranan şartların neler olduğu, hangi tarihte ve ne kadar personel alımı yapılacağı merak edilen konular arasında başı çekiyor. PTT personel alımı hakkında Resmi Gazete'de yönetmelik yayınlandı.

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