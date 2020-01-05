2020 yılına girdiğimiz şu günlerde personel alımları arasında en fazla merak edilen PTT oluyor. Vatandaşlar PTT personel alım ilanlarına bir hayli ilgi gösteriyor. Bu bağlamda PTT 2020 yılı KPSS şartsız personel alımı kadrolar ve bölümleri açıkladı. PTT bünyesine tam zamanlı yeni personellerin alınacağı açıklandı. Yapılacak personel alımı ile ilgili detaylar haberimizin devamında sizlerle... PTT personel alımı 2020 başvuruları başladı mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. 2020 PTT personel alımı son dakika duyurusu bekleniyor. Türkiye'nin köklü kurumları arasında yer alan PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. PTT tarafından hazırlanan yönetmelikte; kurumda çalıştırılacak sözleşmeli personel hakkında maddeler yer aldı. İşte PTT personel alım süreci ve tüm gelişmeler takvim.com.tr adresindedir.

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