Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2019 1. dönem kapsamında gerçekleştirilen sözlü mülakatlara katılan adaylar sonuçları iple çekiyordu. 30 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında uygulanan sözlü mülakatlar için Polis Akademisi'nden müjdeli haber geldi. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2019 1. dönem bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranı...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları Polis Akademisi'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, Polis Akademisi'nin resmi internet adresinde yer alan e-Devlet bağlantısı üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecekler. Aşağıdaki linklere tıklayarak sonuçlarınıza hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN