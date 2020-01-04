Bekçilik yedek adaylar ne olacak? 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları pa.edu.tr'de yer alan e-Devlet sayfası üzerinden açıklandı. Sonuçları bekleyen adaylardan kazananlar büyük sevinç yaşarken, kazanamayanlar ise üzüntülerini dile getirdiler. Öte yandan yedek olarak belirlenen adaylar için Polis Akademisi'nden açıklama geldi. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Bekçilik yedek adaylar ne olacak? İşte cevaplar...

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2019/1. ve 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Asıl adayların atama için gerekli olan belgelerle birlikte (gerekli belgeler planlama yapılan İl Emniyet Müdürlüklerinden temin edilecektir) ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içinde planlandığı İl Emniyet Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yedek adaylar ne olacak? Detaylar bir sonraki sayfada...