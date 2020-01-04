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  • 04.01.2020 12:08
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 12:08

ÖSYM takvimi: ? 2019 Engelli memur atama sonuç tarihi ne zaman?

Engelli memur alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından 19-23 Aralık tarihlerinde EKPSS tercihleri alındı. EKPSS 2019 tercih işlemlerinin ardınan atamalar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, EKPSS kura sonuç tarihi ne zaman? 2019 ? Hangi kadrolara personel alımı yapılacak?

EKPSS tercihleri ne zaman açıklanacak?

Engelli memur alımında tercih süreci tamamlandı. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS'ye girmiş ve yerleştirme için başvuru yapmış adaylardan 19-23 Aralık'ta tercihler alındı. Binlerce engelli memur adayı, tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2019 Engelli memur atama sonuç tarihi ne zaman? İşte cevaplar...

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Yerleştirmeler kura ile yapılacak. EKPSS kura tarihi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

ENGELLİ MEMUR ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

EKPSS 2019 kadro dağılımı için aşağıdaki linklere tıklayın.

İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

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