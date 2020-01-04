MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2020 MSÜ başvuru nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman?

MSÜ başvuru nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi aday askeri öğrenci alımı için başvurular alınacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile Milli Savunma Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen sınav için adaylar hazırlıklara başladılar. 2020 MSÜ başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre başvuru yapacak adaylar, kılavuzu araştırmaya başladılar. Peki, MSÜ 2020 başvuru kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ başvuru şartları neler? MSÜ başvuru nasıl yapılır? İşte sınav hakkında detaylı bilgiler...

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Sınava dair detaylı bilgileri gösterecek olan kılavuzun öğle vakitlerinde yayınlanması bekleniyor. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte başvuru işlemleri başlayacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek. Askeri öğrenci adayları T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra başvurularını gerçekleştirecek.