Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uzman yardımcısı kadrolarına personel alımı yapılacağı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre Ankara'da ve İstanbul'da görevlendirilmek üzere 100 uzman yardımcısı istihdam edileceği duyuruldu. İlanın yayımlanmasıyla birlikte vatandaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığı 100 uzman yardımcısı alımı hakkındaki detayları araştırıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adaylarda, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, ekonometri ile makine, bilgisayar ve endüstri mühendislikleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya dışındaki öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları şartı aranıyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Bakanlığın, "www.hmb.gov.tr" internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak başvurular, 27 Ocak 2020'de başlayacak ve 7 Şubat 2020 saat 17.30'da sona erecek.