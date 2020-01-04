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  • 04.01.2020 22:51
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 22:57

personel alımı yapacak! Uzman yardımcısı başvuru şartları açıklandı

Resmi Gazete'de personel alımı ilanı yayımlanmasıyla gözler başvuru hakkında bilgilere çevrildi. İlanda yer alan bilgilere göre Ankara'da 63 ve İstanbul'da 37 olmak üzere merkez teşkilatında boş bulunan kadrolar için yapılacak sınav sözlü usulle gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı uzman yardımcısı personel alımı başvuru şartları nelerdir sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte ilanda yer alan bilgiler...

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı yapacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uzman yardımcısı kadrolarına personel alımı yapılacağı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre Ankara'da ve İstanbul'da görevlendirilmek üzere 100 uzman yardımcısı istihdam edileceği duyuruldu. İlanın yayımlanmasıyla birlikte vatandaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığı 100 uzman yardımcısı alımı hakkındaki detayları araştırıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adaylarda, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, ekonometri ile makine, bilgisayar ve endüstri mühendislikleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya dışındaki öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları şartı aranıyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Bakanlığın, "www.hmb.gov.tr" internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak başvurular, 27 Ocak 2020'de başlayacak ve 7 Şubat 2020 saat 17.30'da sona erecek.

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