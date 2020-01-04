Bekçilik sözlü mülakat sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? 2020 bekçi maaşı ne kadar oldu?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2019 1. dönem kapsamında gerçekleştirilecek bekçi alımlarında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2020 yılı bekçi maaşlarının belli olmasının yanı sıra sözlü mülakatlara katılan adaylar araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi mi? 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 bekçi maaşı ne kadar oldu? İşte cevaplar...

2020 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

Aralık enflasyon rakamlarının açıklandı. Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 5,5 zamlı alacak.

Buna göre, 2020 yılıdnan itibaren bekçiler 4409 TL maaş alacaklar.

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