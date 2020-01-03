Teknisyen maaşları 2020 Ocak zammı ne kadar oldu? 2020 Teknisyen maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar?

Teknisyen maaşları ne kadar oldu? Memur 2020 zammı belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. Buna göre, yıllık TÜFE yüzde 11,84 oldu. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte milyonlarca memurun merakla beklediği 2020 zamları da belli oluyor. En çok merak edilenlerden biri de Teknisyen maaşları oldu. Peki, Teknisyen maaşları ne kadar oldu? 2020 Ocak zammı ile Teknisyenler ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...

TEKNİSYEN MAAŞLARI 2020 OCAK ZAMMI NE KADAR OLDU?

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin merakla beklediği aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık TÜFE yüzde 11,84 oldu. Bu gelişmelerin ardından 2020 Teknisyen maaşları merak ediliyor.

Buna göre, Teknisyen (Lise - 1/4) maaşları 2776 TL olacak.