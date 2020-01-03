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  • 03.01.2020 10:25
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 10:51

Polis maaşları 2020 Ocak zammı ne kadar oldu? 2020 enflasyon farkı zammı ne kadar?

2020 Ocak zammı ne kadar oldu? Son 6 ayın enflasyon verilerine göre memurların alacakları zamlı maaşlar belli olıyor. Zamlı maaşların açıklanmasının ardından Polisler 2020 Ocak zammı ile yeni maaşları da en çok merak edilenler arasında. Peki, Polis maaşları ne kadar oldu? 2020 Polis maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar?

Polis maaşı 2020'de ne kadar oldu?

Polis maaşları ne kadar oldu? Memur 2020 zammı belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. Buna göre, yıllık TÜFE yüzde 11,84 oldu. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte milyonlarca memurun merakla beklediği 2020 zamları da belli oluyor. En çok merak edilenlerden biri de Polis maaşları oldu. Peki, Polis maaşları ne kadar oldu? 2020 Ocak zammı ile Polisler ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...

POLİS MAAŞLARI 2020 OCAK ZAMMI NE KADAR OLDU?

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin merakla beklediği aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık TÜFE yüzde 11,84 oldu. Bu gelişmelerin ardından 2020 Polis maaşları merak ediliyor.

Buna göre,

Polis memuru (8/1): 3384 TL

Başkomiser (1/4): 3384 TL

Başkomiser (8/1): 5768 TL

Komiser (8/1): 5675 TL

olacak.

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