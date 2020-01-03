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  • 03.01.2020 09:42
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 09:42

Ocak zammı ne kadar oldu? ammı ne kadar?

Öğretmen maaşı 2020 Ocak zammı ne kadar oldu? Son 6 ayın enflasyon verilerine göre memurların alacakları zamlı maaşlar belli olacak. Zamlı maaşların açıklanmasının ardından öğretmenlerin 2020 Ocak zammı ile yeni maaşları da en çok merak edilenler arasında. Peki, öğretmen maaşları ne kadar oldu? ammı ne kadar?

Öğretmen maaşı 2020'de ne kadar oldu?

Memur 2019 zammı belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini bugün açıklayacak. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte milyonlarca memurun merakla beklediği 2020 zamları da belli olacak. En çok merak edilenlerden biri de öğretmen maaşları oldu. Peki, öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2020 Ocak zammı ile öğretmenler ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...

ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2020 OCAK ZAMMI NE KADAR OLDU?

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. 2019 Aralık ayı enflasyon verileri belli olduktan sonra 2020 öğretmen maaşları da belli olacak. Rakamlar belli olur olmaz takvim.com.tr'de yer alacak.

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