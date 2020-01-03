Mühendis maaşları ne kadar oldu? Memur 2020 zammı belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. Buna göre, yıllık TÜFE yüzde 11,84 oldu. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte milyonlarca memurun merakla beklediği 2020 zamları da belli oluyor. En çok merak edilenlerden biri de Mühendis maaşları oldu. Peki, Mühendis maaşları ne kadar oldu? 2020 Ocak zammı ile Mühendisler ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...

MÜHENDİS MAAŞLARI MAAŞLARI 2020 OCAK ZAMMI NE KADAR OLDU?

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin merakla beklediği aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık TÜFE yüzde 11,84 oldu. Bu gelişmelerin ardından 2020 Mühendis maaşları merak ediliyor.

Buna göre, Mühendis (1/4) maaşları 3990 TL olacak. Mühendis (7/1) maaşları 5591 TL olacak.