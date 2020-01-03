KPSS 2020/3 tercih kılavuzu yayınlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak personel alımı için yayınlanan kılavuzda, sözleşmeli pozisyonlar, aranan nitelikler ile kontenjanlar belli oldu. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı tercihleri hangi tarihlerde yapılacak? Kadro dağılımı nasıl olacak? Hangi illere personel alımı yapılacak? İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları...

KPSS 2020/3 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından KPSS 2020/3 tercih kılavuzu yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre, adaylar tercihlerini 8-15 Ocak 2020 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 15 Ocak 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

KPSS 2020/3 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS 2020/3 KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN

Tercihler, KPSS-2020/3 tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

ŞARTLAR NELER?

Adayların sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 4 Kasım 2018 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Önlisans) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.