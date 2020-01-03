Kaymakam maaşları 2020 Ocak zammı ne kadar oldu? 2020 Kaymakam maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar?

Kaymakam maaşları ne kadar oldu? Memur 2020 zammı belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. Buna göre, yıllık TÜFE yüzde 11,84 oldu. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte milyonlarca memurun merakla beklediği 2020 zamları da belli oluyor. En çok merak edilenlerden biri de Kaymakam maaşları oldu. Peki, Kaymakam maaşları ne kadar oldu? 2020 Ocak zammı ile Kaymakamlar ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...

KAYMAKAM MAAŞLARI 2020 OCAK ZAMMI NE KADAR OLDU?

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin merakla beklediği aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık TÜFE yüzde 11,84 oldu. Bu gelişmelerin ardından 2020 Kaymakam maaşları merak ediliyor.

Kaymakam (4/1): 7255 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4): 5554 TL