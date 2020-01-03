İmam maaşları ne kadar oldu? Memur 2020 zammı belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. Buna göre, yıllık TÜFE yüzde 11,84 oldu. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte milyonlarca memurun merakla beklediği 2020 zamları da belli oluyor. En çok merak edilenlerden biri de İmam maaşları oldu. Peki, İmam maaşları ne kadar oldu? 2020 Ocak zammı ile İmamlar ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...

İMAM MAAŞLARI 2020 OCAK ZAMMI NE KADAR OLDU?

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin merakla beklediği aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık TÜFE yüzde 11,84 oldu. Bu gelişmelerin ardından 2020 İmam maaşları merak ediliyor.

Buna göre, İmam-Hatip maaşları 3272 TL olacak.