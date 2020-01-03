Hemşire maaşları 2020 Ocak zammı ne kadar oldu? 2020 Hemşire maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar?

Hemşire maaşları ne kadar oldu? Memur 2020 zammı belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. Buna göre, yıllık TÜFE yüzde 11,84 oldu. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte milyonlarca memurun merakla beklediği 2020 zamları da belli oluyor. En çok merak edilenlerden biri de Hemşire maaşları oldu. Peki, Hemşire maaşları ne kadar oldu? 2020 Ocak zammı ile Hemşireler ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...

HEMŞİRE MAAŞLARI 2020 OCAK ZAMMI NE KADAR OLDU?

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin merakla beklediği aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık TÜFE yüzde 11,84 oldu. Bu gelişmelerin ardından 2020 Hemşire maaşları merak ediliyor.

Buna göre;

Hemşire (9/1): 4253 TL

Hemşire (Lisans - 1/4): 3180 TL