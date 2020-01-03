Hakim maaşları 2020 Ocak zammı ne kadar oldu? 2020 Hakim maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar?

Hakim maaşları ne kadar oldu? Memur 2020 zammı belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. Buna göre, yıllık TÜFE yüzde 11,84 oldu. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte milyonlarca memurun merakla beklediği 2020 zamları da belli oluyor. En çok merak edilenlerden biri de Hakim maaşları oldu. Peki, Hakim maaşları ne kadar oldu? 2020 Ocak zammı ile Hakimler ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...

HAKİM MAAŞLARI 2020 OCAK ZAMMI NE KADAR OLDU?

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin merakla beklediği aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık TÜFE yüzde 11,84 oldu. Bu gelişmelerin ardından 2020 Hakim maaşları merak ediliyor.

Hakim (7/1): 9257

Hakim adayı (9/1): 5830