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  • 03.01.2020 14:36
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 14:36

EKPSS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2019 engelli memur alımı ne zaman? ÖSYM'den müjdeli haber geldi mi?

EKPSS tercihleri için meraklı bekleyiş sürüyor. Engelli memur alımı için 2019 Aralık ayında tercihler alındı. Tercih bildiriminde bulunan vatandaşlar yeni yılın ilk günlerinde sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2019 engelli memur alımı ne zaman?

EKPSS tercihleri ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercihleri ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri 19-23 Aralık'ta gerçekleştirildi. Bakan Selçuk tarafından engelli memur alımı için kuraların 2019 Aralık ayında yapılacağı bildirilmişti. Ancak sonuçların henüz açıklanmamış olması tercih yapan adayların heyecanını daha da artırdı. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2019 engelli memur alımı ne zaman? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Yerleştirmeler kura ile yapılacak. EKPSS kura tarihi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

ENGELLİ MEMUR ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

EKPSS 2019 kadro dağılımı için aşağıdaki linklere tıklayın.

İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

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