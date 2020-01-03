Doktor maaşları ne kadar oldu? Memur 2020 zammı belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. Buna göre, yıllık TÜFE yüzde 11,84 oldu. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte milyonlarca memurun merakla beklediği 2020 zamları da belli oluyor. En çok merak edilenlerden biri de Doktor maaşları oldu. Peki, Doktor maaşları ne kadar oldu? 2020 Ocak zammı ile Doktorlar ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...

DOKTOR MAAŞLARI 2020 OCAK ZAMMI NE KADAR OLDU?

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin merakla beklediği aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık TÜFE yüzde 11,84 oldu. Bu gelişmelerin ardından 2020 Doktor maaşları merak ediliyor.

Diş tabibi (8/1) maaşları: 5607 TL

Doçent (1/1): 7659 TL

Ebe (9/1): 4259 TL

Hemşire (9/1): 4253 TL

Hemşire (Lisans - 1/4): 3180 TL