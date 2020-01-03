Başkomiser maaşları ne kadar oldu? Memur 2020 zammı belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. Buna göre, yıllık TÜFE yüzde 11,84 oldu. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte milyonlarca memurun merakla beklediği 2020 zamları da belli oluyor. En çok merak edilenlerden biri de Başkomiser maaşları oldu. Peki, Başkomiser maaşları ne kadar oldu? 2020 Ocak zammı ile Başkomiserler ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...

BAŞKOMİSER MAAŞLARI 2020 OCAK ZAMMI NE KADAR OLDU?

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin merakla beklediği aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık TÜFE yüzde 11,84 oldu. Bu gelişmelerin ardından 2020 Başkomiser maaşları merak ediliyor.

Buna göre, Başkomiser (1/4) maaşları 3384 TL olacak. Başkomiser (8/1) maaşları 5768 TL olacak.