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  • 03.01.2020 16:52
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 16:55

ne zaman? Branş dağılım ve

2020 yılı başvuruları öğretmen adayları tarafından oldukça merak ediliyor. sözleşmeli öğretmenlik nda en fazla kadro sınıf öğretmenliğine ayrılmış durumda. 'nca açıklanan takvime göre 6-10 Ocak'taki ön başvuruların ardından adayların sözlü sınava alacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan sözleşmeli öğretmenler puanından ve sözlü mülakattan başarı ile geçmelidir. Sözleşmeli öğretmenler haftalık 15 saat çalışarak bunun karşılında maaş hak ederler. İşte sözleşmeli öğretmenlik branş dağılımı ve takvim.com.tr'de

Sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman? Branş dağılımı

Sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman 2020? 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması süreci ile ilgili adaylar detayları merak ediyorlar. Başvuruların başlamasına kısa bir süre kaldı. Başvuruların başlayacağı tarih ve branş dağılımı merak edilen konular arasında yer alıyor. Tercih Kılavuzuna ve alıma ilişkin detaylar ise haberimizin devamında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev alan sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenlerle aynı yetkilere sahiptir. Ders verme ve öğrencilerin ilgili ders ile ilgili bilgi düzeyini ölçmek için sınav yapma yetkileri vardır.

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