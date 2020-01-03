Sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman 2020? 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması süreci ile ilgili adaylar detayları merak ediyorlar. Başvuruların başlamasına kısa bir süre kaldı. Başvuruların başlayacağı tarih ve branş dağılımı merak edilen konular arasında yer alıyor. Tercih Kılavuzuna ve alıma ilişkin detaylar ise haberimizin devamında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev alan sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenlerle aynı yetkilere sahiptir. Ders verme ve öğrencilerin ilgili ders ile ilgili bilgi düzeyini ölçmek için sınav yapma yetkileri vardır.

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