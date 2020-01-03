Milli Savunma Bakanlığı 2020 subay ve astsubay alımları için geri sayım başladı. MSÜ yetiştirilmek üzere subay alımları için başvurular başlayacak. Başvuru şartları neler? Lise mezunu adaylar arasından MSÜ sınavı ile binlerce subay ve astsubay alımı yapılacak. 2020 MSÜ sınavı için geri sayım devam ederken adaylar hangi aşamalardan geçeceklerini, yazılı sınav başvurusunun ne zaman başlayacağını , MSÜ yazılı sınavının ne zaman yapılacağını ve yaş şartını merak ediyor. MSÜ 2020 sınavı başvuruları 7 Ocak 2020 günü başlayacak ve 10 Şubat 2020 'ye kadar alınacak. Başvurular ÖSYM sayfasından yapılacaktır.

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