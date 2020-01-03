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  • 03.01.2020 15:22
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 15:24

2020 MSÜ ne zaman? ve subay alımı...

2020 MSÜ personel alımları yakından takip ediliyor. Bu bağlamda ve yaş şartı açıklaması bekleniyor. 2020 yılı için lise mezunu subay ve astsubay alımı merak ediliyor. MSÜ 2020 subay alım ilanları için 7 Ocak 2020 tarihinde başvurular alınacak. Başvurular ÖSYM üzerinden sağlanacak ve 10 Ocak 2020 tarihine kadar başvurular sona erecek. Sınavda başarılı olan adaylar, üniversiteye giriş sınavı olan YKS'ye girecek ve baraj puanı aşacak. Milli Savunma Üniversitesi yazılı sınavına başvuru yapmak isteyen adaylar için aranan yaş şartı ve tüm detayları takvim.com.tr'de verdik.

2020 MSÜ personel alımı tarihi ne zaman? Lise mezunu

Milli Savunma Bakanlığı 2020 subay ve astsubay alımları için geri sayım başladı. MSÜ yetiştirilmek üzere subay alımları için başvurular başlayacak. Başvuru şartları neler? Lise mezunu adaylar arasından MSÜ sınavı ile binlerce subay ve astsubay alımı yapılacak. 2020 MSÜ sınavı için geri sayım devam ederken adaylar hangi aşamalardan geçeceklerini, yazılı sınav başvurusunun ne zaman başlayacağını , MSÜ yazılı sınavının ne zaman yapılacağını ve yaş şartını merak ediyor. MSÜ 2020 sınavı başvuruları 7 Ocak 2020 günü başlayacak ve 10 Şubat 2020 'ye kadar alınacak. Başvurular ÖSYM sayfasından yapılacaktır.

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