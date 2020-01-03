Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yeni yılda yapılacak olan uzman erbaş alımları merak konusu oldu. Komutanlık bünyesinde görev yapmak isteyen binlerce kişi gelecek açıklamaları yakından takip ederken uzman çavuş alımı genel başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, 2020 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen bilgiler...

2020 JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?

2020 yılı içersisinde Jandarma Genel Komutanlığı'na uzman erbaş alımın ne zaman yapılacağı dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Alımlara dair açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

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