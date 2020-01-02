İŞKUR üzerinde yeni personel alımı ilanı yayımlandı. BOTAŞ bünyesine KPSS puanı ile 154 işçi personel alımı yapacak. Aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen perakende satış mağazalarından bir tanesi olan Migros çok sayıda personel alımları yapacak. Buna göre İŞKUR üzerinden ve kendi kurumsal sayfasından yapılacak işçi, personel alım detayları haberimizde.. Beden işçisi kadrosunda engelli personel alımı için 2 kişilik açık kadro bulunuyor. Reyon görevlisi için İstanbul ilinde görevlendirilecek olan 200 kişilik alım var. Kasiyer kadrosundaki alımlar için 200 kişilik alım gerçekleştirilecek.

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