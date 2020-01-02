İSMEK kurs branşları neler? Kayıtları ne zaman? 2020 yılı İSMEK kurs kayıt girişi nasıl yapılır?

2020 yılı İSMEK kayıtları için yeni dönem başlıyor. Bu bağlamda binlerce vatandaş kayıt tarihlerini merak ediyor. İSMEK'in verdiği eğitimlerden yararlanmak istiyorsanız www.ismek.ist web sitesinde bulunan online kayıt ol kısmına tıklayarak karşınıza çıkan "İSMEK Kursiyer Giriş"ini yaparak yönlendirileceğiniz "Kursiyer Ön Kayıt Formu"ndaki istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekmektedir.
Peki İSMEK kurs branşları neler? İSMEK hangi alanlarda vatandaşlara hizmet vermektedir? İşte kursa kayıt yaptırmadan önce kendine bir alan seçmek isteyenler ya da seçtiği alanın kurslar içinde olup olmadığını merak edenler için detaylar takvim.com.tr'de
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