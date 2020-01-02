Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanın yayımlanmasıyla birlikte gözler başvuru şartlarına ve başvuru hakkındaki detaylara çevrildi. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Ankara'da 63 ve İstanbul'da 37 olmak üzere merkez teşkilatında boş bulunan kadrolar için yapılacak sınav sözlü usulle gerçekleştirilecek. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ilanda yer alan detaylar

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adaylarda, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, ekonometri ile makine, bilgisayar ve endüstri mühendislikleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya dışındaki öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları şartı aranıyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Bakanlığın, "www.hmb.gov.tr" internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak başvurular, 27 Ocak 2020'de başlayacak ve 7 Şubat 2020 saat 17.30'da sona erecek.