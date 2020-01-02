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  • Son Güncelleme: 02.01.2020 15:19

2019 ne zaman açıklanacak? Engelli memur alımı kura ile atama tarihi belli oldu mu?

EKPSS tercihleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Engelli memur alımında heyecanlı bekleyişini sürdüren vatandaşlar, yeni yılın ilk günlerinde sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, 2019 ne zaman açıklanacak? Engelli memur alımı için kura ile atama tarihi belli oldu mu?

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Engelli memur alımı yapabilmek için gerçekleştirilen tercihlerin sonuçları heyecanla bekleniyor. Bakan Selçuk tarafından engelli memur alımlarının 2019 Aralık ayında gerçekleştirileceğini bildirmişti. Tercihlerin arıdndan kura sonuçlarının henüz açıklanmamış olması adaylarda heyecanı daha da artırdı. Peki, EKPSS tercih sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? Engelli memur alımı için kura ile atama tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

EKPSS KURA SONUÇLARI 2019 BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Yerleştirmeler kura ile yapılacak. EKPSS kura tarihi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

ENGELLİ MEMUR ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

EKPSS 2019 kadro dağılımı için aşağıdaki linklere tıklayın.

İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

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