Bekçilik sözlü mülakat 2019 ne zaman açıklanıyor? Polis Akademisi'nden müjdeli haber geldi mi?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 1. dönem kapsamında 30 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü mülakatların henüz açıklanmamış olması bekçi adaylarında heyecanı daha da artırdı. 2020 yılına girdiğimiz şu günlerde sonuçların hangi tarihte açıklanacağı gündemdeki sıcaklığını koruyor. Peki, bekçilik sözlü mülakat 2019 ne zaman açıklanıyor? 2019 1. dönem sonuçları için Polis Akademisi'nden müjdeli haber geldi mi? İşte cevaplar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.