2020 yılı İSMEK kurs kayıt başvuru girişi nasıl yapılır? İSMEK kurs branşları neler? Kayıtları başladı mı?

İBB'nin bir hizmeti olan İSMEK 2020 yılına girdiğimiz şu günlerde oldukça fazla araştırılıyor. Bu bağlamda binlerce kişi branş seçip meslek sahibi oluyor. 1996 yılından bu yana çeşitli alanlarda eğitimler veren İSMEK kurs branşları neler? İSMEK hangi alanlarda eğitimler vermektedir? İşte İSMEK kurslarından faydalanmak isteyenlerin merak ettiği soruların ayrıntıları… İSMEK'ten eğitim almak isteyenlerin önce internet üzerinden online önkayıt yaptırdıktan sonra merkezlerimizden birine sadece bir kimlik fotokopisiyle gitmeleri yeterli olmaktadır. Spor merkezlerinde eğitim almak isteyenlerden ise ek olarak sağlık raporu istenmektedir. Detaylar takvim.com.tr'de
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