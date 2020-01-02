2020 yılı İSMEK kurs kayıt başvuru girişi nasıl yapılır? İSMEK kurs branşları neler? Kayıtları başladı mı? 2020 yılı İSMEK kayıtları için yeni dönem başlıyor. Bu bağlamda binlerce vatandaş kayıt tarihlerini merak ediyor. İSMEK'in verdiği eğitimlerden yararlanmak istiyorsanız www.ismek.ist web sitesinde bulunan online kayıt ol kısmına tıklayarak karşınıza çıkan "İSMEK Kursiyer Giriş"ini yaparak yönlendirileceğiniz "Kursiyer Ön Kayıt Formu"ndaki istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Peki İSMEK kurs branşları neler? İSMEK hangi alanlarda vatandaşlara hizmet vermektedir? İşte kursa kayıt yaptırmadan önce kendine bir alan seçmek isteyenler ya da seçtiği alanın kurslar içinde olup olmadığını merak edenler için detaylar takvim.com.tr'de

İBB'nin bir hizmeti olan İSMEK 2020 yılına girdiğimiz şu günlerde oldukça fazla araştırılıyor. Bu bağlamda binlerce kişi branş seçip meslek sahibi oluyor. 1996 yılından bu yana çeşitli alanlarda eğitimler veren İSMEK kurs branşları neler? İSMEK hangi alanlarda eğitimler vermektedir? İşte İSMEK kurslarından faydalanmak isteyenlerin merak ettiği soruların ayrıntıları… İSMEK'ten eğitim almak isteyenlerin önce internet üzerinden online önkayıt yaptırdıktan sonra merkezlerimizden birine sadece bir kimlik fotokopisiyle gitmeleri yeterli olmaktadır. Spor merkezlerinde eğitim almak isteyenlerden ise ek olarak sağlık raporu istenmektedir. Detaylar takvim.com.tr'de

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