Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 30Aralık 2019 tarihi itibari ile büro memuru alımı için yeni iş ilanları yayınladı. Açık iş ilanları kategorisinde toplam 277 iş ilanı yayınlayan İŞKUR, her bir ilanın son başvuru tarihi farklı olmak üzere 2020 yılı Ocak ayında toplamda 480 personel alımı yapılacağını duyurdu. Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA