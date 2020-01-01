İŞKUR üzerinden 17 belediye büro personeli, temizlik personeli, şoför, ağır vasıta şoförü, teknik personel, öğretmen, bakıcı, mühendis, çağrı merkezi personeli, güvenlik görevlisi, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, Çocuk gelişimi personeli alım ilanı yayınladı. Yayınlanan personel alım ilanlarında adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı. İş arayanlar için 2020 ocak ayı belediye personel alım ilanları detaylarda... Türkiye' de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor.

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