KPSS 2019/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Mühendis, Şehir Plancısı, Mimar kadrolarına yapılacak personel alımı için tercihler alındı. 25 Aralık'ta tamamlanan tercihler için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları beklemeye başladı. Peki, KPSS 2019/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Çevr ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte detaylar...

KPSS 2019/8 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına, istihdam edilmek üzere yerleştirme yapabilmek için 18-25 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihler alındı.

Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Sonuçlar ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.