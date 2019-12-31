Göç İdaresi memur alımı başvurusu ne zaman bitiyor? İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi memur alımı için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları beklerken, başvuru yapamayan adaylar başvuruların son gününü araştırmaya başladı. 25 Aralık'ta başlayan başvuru işlemleri devam ediyor. Peki, Göç İdaresi memur alımı başvuru ne zaman son? 2019 Göç İdaresi başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

GÖÇ İDARESİ MEMUR ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

Başvuru işlemleri 25 Aralık 2019 - 5 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından https://aybu.edu.tr/gpm/ internet sayfasında ilan edilecek bağlantı adresi üzerinden yapabilecekler.

Online başvuru sonunda alınacak olan Başvuru Kayıt Formu bilgisayara kaydedilerek adaylar tarafından başvuru tarihleri arasında gpmsinav@ybu.edu.tr email adresine e-posta yoluyla ulaştırılacak.

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