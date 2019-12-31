EKPSS kura sonuçları bugün açıklanacak mı? Engelli memur alımı için 19-23 Aralık tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştiren vatandaşlar, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS'ye girmiş adayların gerçekleştirdiği tercihler konusunda açıklama geldi mi? EKPSS kura sonuçları 2019 bugün açıklanacak mı? ÖSYM Engelli memur alımı ne zaman? İşte cevaplar...

EKPSS KURA SONUÇLARI 2019 BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Yerleştirmeler kura ile yapılacak. EKPSS kura tarihi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

ENGELLİ MEMUR ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

EKPSS 2019 kadro dağılımı için aşağıdaki linklere tıklayın.

İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar