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  • 31.12.2019 11:11
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 11:11

bugün açıklanacak mı? 2019 Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2019 1. dönem kapsamında bekçi alımı bekleyen vatandaşlar sözlü mülakat sonuçlarına kilitlendi. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala sonuçları ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, bugün açıklanacak mı? 2019 Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Bekçilik mülakat sonuçları bugün açıklanacak mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2019 1. dönem kapsamında gerçekleştirilecek bekçi alımlarının son aşaması olan sözlü mülakatlar 12 Ekim'de tamamlanmıştı. Yeni yıla girmemize saatler kala, sözlü mülakatlara katılan vatandaşlar yıl bitmeden sonuçlar için müjdeli haberi bekliyor. Peki, bekçilik mülakat sonuçları bugün açıklanacak mı? 2019 Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanıyor?

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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