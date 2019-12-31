Bekçilik mülakat sonuçları bugün açıklanacak mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2019 1. dönem kapsamında gerçekleştirilecek bekçi alımlarının son aşaması olan sözlü mülakatlar 12 Ekim'de tamamlanmıştı. Yeni yıla girmemize saatler kala, sözlü mülakatlara katılan vatandaşlar yıl bitmeden sonuçlar için müjdeli haberi bekliyor. Peki, bekçilik mülakat sonuçları bugün açıklanacak mı? 2019 Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanıyor?

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.