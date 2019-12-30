Sözleşmeli personele son dakika kadro gelişmesi yaşandı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında kadro, maaş ve sosyal güvencesi bulunmayan 10 bine yakın süreli sözleşmeli personelin (SSP) de sorunu çözülüyor. Özel bir mesleki bilgiye ihtiyaç duyulduğu zaman ya da yıllık planlar içinde geçici olarak işlerde görevlendirilmek üzere ilgili kurumların teklifi ile Devlet Personel Başkanlığı'nın da görüşleri alınıp sözleşme yapılmak kaydıyla geçici olarak çalıştırılan kamu hizmetlisine sözleşmeli personel denmektedir. Devlet Personel Başkanlığı hemen her kurum için sözleşmeli personel alımı yapmaktadır.

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