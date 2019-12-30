Sağlık Bakanlığı kaç personel alımı yapacak? Sorusu vatandaşlarca merak edilen konularda... Ağustos ayında yapılan 12 bin sağlık personeli atamasının sonuçlarının açıklanmasından, Sağlık Bakanlığı personel alım sürecinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Yeni yılda yüzde 5'lik büyümeyle istihdam oranlarında iyileşme beklenirken iş arayanlara hem özel sektör hem de kamuda fırsat kapıları açılacak. Toplam 1 milyon 52 bin istihdam yaratılması öngörülürken, işsizlik oranının da yüzde 11.8'e gerilemesi bekleniyor. Sağlık Personeli 2020 Ocak maaşları ise zamlandı. Zam kararının ardından yeni yılda hemşire maaşları da 5.066 TL olacak. Detaylar takvim.com.tr'de

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