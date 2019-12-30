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  • 31.12.2019 09:42
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 09:42

Sağlık Bakanlığı 2020 yılında kaç yeni personel alacak? İşte başvuru şartları ve kadrolar! ...

Başkan Erdoğan kararıyla 2020 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı da dün belirlendi. Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 1 Ocak'tan itibaren 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Sağlık Bakanlığı'na; hemşire, sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda, sözleşmeli personel istihdam edilecek. Liste ve detaylar takvim.com.tr'de

2020 yılında Sağlık Bakanlığı kaç personel alacak!

Sağlık Bakanlığı kaç personel alımı yapacak? Sorusu vatandaşlarca merak edilen konularda... Ağustos ayında yapılan 12 bin sağlık personeli atamasının sonuçlarının açıklanmasından, Sağlık Bakanlığı personel alım sürecinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Yeni yılda yüzde 5'lik büyümeyle istihdam oranlarında iyileşme beklenirken iş arayanlara hem özel sektör hem de kamuda fırsat kapıları açılacak. Toplam 1 milyon 52 bin istihdam yaratılması öngörülürken, işsizlik oranının da yüzde 11.8'e gerilemesi bekleniyor. Sağlık Personeli 2020 Ocak maaşları ise zamlandı. Zam kararının ardından yeni yılda hemşire maaşları da 5.066 TL olacak. Detaylar takvim.com.tr'de

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