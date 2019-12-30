KPSS'siz İŞKUR belediye ve kamu kurumlarına en az ilköğretim mezunu yüzlerce personel alımı yapacak. Detayları takvim.com.tr'de verdik. Ataşehir Belediyesi bünyesine , en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacak. KPSS şartı olmadan yapılan personel alımında detaylar haberimizde. Başvurular 30 Aralık 2019 tarihine kadar alınıyor. Personel alımı yapan kamu kurumlarının ve belediyelerin isimleri aşağıda liste haline belirtilmiştir. Verilen kurumların ilanlarını görüntülemek ve hangi mesleklerden personel alımı yapıldığını görmek ve de kadrolara göre başvuru şartlarını, başvuru yerlerini ve diğer detayları öğrenebilmek için aşağıda belirtilen linklere tıklamanız yeterlidir.

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