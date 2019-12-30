EKPSS tercihleri bugün açıklanır mı? 2019 Engelli memur alımı kura tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercihleri bugün açıklanır mı? Engelli memur adayları heyecan içinde sonuçları bekliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 Aralık ayı içerisinde atamaların yapılacağını bildirmişti. Tercih işlemlerinin 23 AralıK'ta sona ermesinin ardından kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2019 engelli memur alımı atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

EKPSS 2019 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Yerleştirmeler kura ile yapılacak. EKPSS kura tarihi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

ENGELLİ MEMUR ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

EKPSS 2019 kadro dağılımı için aşağıdaki linklere tıklayın.

İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar