2020 yılı Bekçi-PÖH-POMEM ve polis alım başvuru şartları adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Bekçi, PÖH ve Polis nasıl olunur? Sorularının cevapları merak ediliyor. Takvim.com.tr olarak sayfamızda detaylar verdik. Süleyman Soylu'dan polis, bekçi, PÖH alımı açıklaması yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir televizyon kanalında polis bekçi ve polis özel harekat alımına değindi. Polis memuru ve bekçi alımlarına gelecek yıl da devam edecek. Gelecek yıl üniversite mezunu 7 bin polis memuru, 8 bin de bekçi alınacak. 27. dönem polis alımları yani 2020 yılının ilk polis alımı ilanın açıklanması için öncelikle 26. dönem polis memuru seçme sonuçlarının açıklanması ve adayların eğitimlerine alınması bekleniyor.

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