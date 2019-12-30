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  • 31.12.2019 09:44
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 09:44

, ? 2020 yılı Bekçi-PÖH-POMEM ve polis alım nedir?

2020 yılı -PÖH-POMEM ve polis alım adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Bir televizyon kanalına konuk olan İçişleri Bakanı polis alımına , polis alımında yaş meselesine, kadın polis ve kadın ına, polis özel harekat alımına ve bekçi alımı sözlü mülakat sonuçlarına değindi. İşte o açıklama. Söz konusu 2019 ı ilanına sadece Kadın adaylar başvuru yapabilecektir. Bu kapsamda en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacaktır.

Bekçi-PÖH-POMEM polis alımı açıklaması geldi

2020 yılı Bekçi-PÖH-POMEM ve polis alım başvuru şartları adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Bekçi, PÖH ve Polis nasıl olunur? Sorularının cevapları merak ediliyor. Takvim.com.tr olarak sayfamızda detaylar verdik. Süleyman Soylu'dan polis, bekçi, PÖH alımı açıklaması yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir televizyon kanalında polis bekçi ve polis özel harekat alımına değindi. Polis memuru ve bekçi alımlarına gelecek yıl da devam edecek. Gelecek yıl üniversite mezunu 7 bin polis memuru, 8 bin de bekçi alınacak. 27. dönem polis alımları yani 2020 yılının ilk polis alımı ilanın açıklanması için öncelikle 26. dönem polis memuru seçme sonuçlarının açıklanması ve adayların eğitimlerine alınması bekleniyor.

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